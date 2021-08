Die Klage, die ein VW-Mitarbeiter gegen Audi eingereicht hat, beschäftigt weiterhin den Autobauer mit einem Werk in Neckarsulm (Kreis Heilbronn).

Audi hatte im März eine Richtlinie mit der Vorgabe erlassen, die Mitarbeitenden in geschlechtergerechter Sprache anzusprechen - beispielsweise "Audianner_innen". Audi ist Mitglied der Initiative "Charta der Vielfalt", die die Unterstrich-Schreibweise verwendet. Ihr Ziel: "Die Anerkennung, Wertschätzung und Einbeziehung von Vielfalt in der Arbeitswelt in Deutschland voranzubringen."

An der Ansprache stört sich der Kläger. Er will erreichen, dass Audi der Belegschaft die Nutzung der Gender-Regeln nicht vorschreibt. Zwar ist der Mann Mitarbeiter des Mutterkonzerns Volkswagen, dennoch möchte er in gemeinsamen Gremien des Konzerns in Zukunft nicht mit geschlechtergerechter Sprache angesprochen werden. Der Kläger bekommt finanzielle Unterstützung von dem unter Experten umstrittenen Verein Deutsche Sprache in Dortmund.

Derzeit wird laut Gericht ein schriftliches Vorverfahren geführt. Der Autobauer will sich zur Klage nicht äußern. Einen Verhandlungstermin gibt es noch nicht und auch wann ein Urteil fällt, ist unklar - denn: Gerade Zivilprozesse können sich in die Länge ziehen.