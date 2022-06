Gericht: Kein Kompromiss im Prozess um Gendersprache bei Audi

Müssen Beschäftigte gendern, wenn es ein Unternehmen vorschreibt? In Ingolstadt muss das Landgericht diese Frage klären. Audi lehnte einen Kompromiss mit einem VW-Mitarbeiter ab.

Stein des Anstoßes ist eine Unternehmensrichtlinie: Genderformen wie der Unterstrich sind dem Kläger ein Dorn im Auge. Der VW-Mitarbeiter klagt gegen den Audi-Konzern, weil er in der sogenannten Unternehmensrichtlinie zu gendersensibler Sprache eine Verletzung seines allgemeinen Persönlichkeitsrechts sieht. Eine gütliche Einigung am Dienstag vor Gericht schlug fehl. Den Vorschlag des Vorsitzenden Richters, den Kläger künftig in herkömmlicher Sprache anzuschreiben, lehnten die Audi-Anwälte ab, da es weder praktikabel noch handzuhaben sei. Damit kommt es nun zur Hauptverhandlung.

Unterlassungsantrag: "Der Gender-Gap muss weg"

Der Mitarbeiter des Mutterkonzerns möchte nicht in gendergerechter Sprache angesprochen werden, wenn er mit Kolleginnen und Kollegen von Audi zusammenarbeitet. Das stellte dessen Anwalt zu Prozessauftakt noch einmal klar: Sein Mandant sei gegen Diskriminierung, möchte aber "in Ruhe gelassen werden mit dieser Gendersprache". Er wolle keine Mails und Anweisungen in gendersensibler Sprache mehr. Oder wie der Richter den Unterlassungsantrag formulierte: "Der Gender-Gap muss weg." Im Gericht zitierte der Kläger laut Deutscher Presseagentur (dpa) aus Arbeitsanweisungen mit Formulierungen wie: "Der_die BSM-Expert_in ist qualifizierte_r Fachexpert_in."

Vor Gericht soll geklärt werden, ob das Unternehmen Audi seinen Mitarbeitenden gendersensible Sprache vorschreiben kann. dpa Bildfunk dpa Bildfunk/SWR/Audi (Fotomontage: SWR)

Audi spricht von Empfehlung

Der Autobauer Audi mit einem Werk in Neckarsulm (Kreis Heilbronn) hatte den Leitfaden im vergangenen Jahr erlassen. Dazu heißt es: "Die Verwendung gendersensibler Sprache bedeutet eine Kommunikation, die alle Geschlechter und geschlechtlichen Identitäten wertschätzt und berücksichtigt." Allerdings, so eine Audi-Sprecherin, sei in dem Leitfaden nichts vorgeschrieben und das Nutzen der gendersensiblen Sprache lediglich empfohlen - aber eben keine Verpflichtung.

Versuch der gütlichen Einigung

Der Mann hatte Audi verklagt, nachdem der Konzern keine Unterlassungserklärung abgeben wollte. Der zuständige Richter wollte jetzt erst einmal eine gütliche Einigung zwischen den beiden Parteien erzielen - erfolglos.

Audi selbst gab zu dem laufenden juristischen Verfahren im Vorfeld keine konkrete inhaltliche Erklärung ab. Davon abgesehen gelte aber, dass das Unternehmen eine Organisationskultur pflegen wolle, die von gegenseitigem Respekt und Wertschätzung geprägt sei, sagte Audi-Sprecher Wolfgang Schmid der Deutschen Presse-Agentur.

Audi und die gendersensible Sprache Audi hatte im März 2021 eine Richtlinie - den Leitfaden "zur besseren Sichtbarkeit geschlechtlicher Vielfalt" - mit der Vorgabe erlassen, die Mitarbeitenden in geschlechtersensibler Sprache anzusprechen. Auch eine eigene Intranet-Seite wurde erstellt. Gendersensibel agiert Audi in Sachen Sprache demnach beispielsweise mit dem sogenannten "Gender-Gap". Dabei werden die männliche und die weibliche Form mit einem Unterstrich verbunden: "Audianner_innen". Es können aber auch einfach neutrale Formulierungen benutzt werden, wie "Führungskraft“ statt "Chef", heißt es. Der Autobauer betonte damals, dass in Zukunft in allen internen und externen Schreiben des Unternehmen gendersensible Formulierungen notwendig seien. Audi ist Mitglied der Initiative "Charta der Vielfalt", die die Unterstrich-Schreibweise verwendet. Ihr Ziel: "Die Anerkennung, Wertschätzung und Einbeziehung von Vielfalt in der Arbeitswelt in Deutschland voranzubringen." Damit ist Audi nicht alleine: In Deutschland haben rund 4.600 Betriebe die "Charta der Vielfalt" unterschrieben. Darunter sind 30 von 40 deutschen DAX-Unternehmen.

Audi gendert - Kläger fühlt sich diskriminiert

Der Kläger wehrt sich gegen die im März 2021 von Audi vorgestellte Unternehmensrichtlinie. In dem Leitfaden "zur besseren Sichtbarkeit geschlechtlicher Vielfalt" wird eine gendergerechte Sprache vorgegeben. Da er nun keine Wahl habe, wie er angesprochen werde, fühle er sich diskriminiert, so der Kläger. Laut seiner Anwälte will er erreichen, dass das Unternehmen die Nutzung der Kommunikationsregeln nicht weiter vorschreibt. Sprache dürfe nicht derart konkret vorgegeben werden.

Der Verein Deutsche Sprache (VDS) unterstützt den VW-Mitarbeiter. Der Verein lehnt Gendern generell ab und spricht laut dpa von einer "Ideologie": "Unter dem Deckmantel der Gleichberechtigung wird durch das Gendern das Kommunikationsmittel Sprache geopfert". Andere Organisationen der Sprachpflege, wie etwa die Gesellschaft für deutsche Sprache, erkennen die Notwendigkeit geschlechtergerechter Formulierungen an, appellieren allerdings an die Einhaltung grammatikalischer Regeln.

Entscheidung wichtig für andere Unternehmen?

Ob die Entscheidung im Fall Audi als eine Art Musterprozess taugt und somit auch Konsequenzen für viele andere Unternehmen haben könnte, wie die Anwälte der Kläger-Seite hoffen, ist ungewiss. Zwar beschäftigt die Frage ums Gendern viele Menschen. Ein Grundsatzurteil aber, so sagte der Richter am Dienstag, wolle seine Kammer nicht fällen. Im Prozess gehe es nur um den konkreten Einzelfall: "Es geht um Sie, um Ihre persönliche Betroffenheit durch diesen Gender-Leitfaden", so der Richter zum VW-Mitarbeiter.

Laut Richter soll die Entscheidung am 29. Juli verkündet werden. Am Ende könnte der Fall dennoch vom Bundesgerichtshof entschieden werden müssen.