Als Audi-Werksteam wird der Autohersteller mit Werk in Neckarsulm 2026 in die Formel 1 starten. Partner ist der Schweizer Rennstall Sauber.

Nachdem Audi verkündete, mit eigenem Motor 2026 in die Formel 1 einzusteigen, folgt jetzt der nächste Schritt: Der Autobauer hat die Kooperation mit dem Rennteam Sauber bekannt gegeben. Ab 2026 will Audi mit einem Werk in Neckarsulm (Kreis Heilbronn) dann auf der Rennstrecke sichtbar werden.

Audi-Konzeptvorstellung im August (Archivbild). dpa Bildfunk picture alliance/dpa/AP | Olivier Matthys

Sauber und Audi entwickeln gemeinsam Formel 1-Auto

Audi werde von dem langjährigen Know-how des Schweizer Rennteams profitieren, teilte das Unternehmen mit. Gleichzeitig übernimmt Audi den Angaben zufolge einen Anteil an der Sauber Group, in welchem Umfang ist nicht bekannt.

Das Rennauto soll gemeinsam entwickelt und gebaut werden, heißt es. Den Motor entwickelt Audi in Neuburg an der Donau, der Wagen soll von Sauber am Stammsitz in der Schweiz in Hinwil gebaut werden.

Neue Formel 1-Regeln ab 2026

Für den Motor gelten ab 2026 besondere Anforderungen, die Audi dann erfüllen muss. Es dürfen nur noch Hybridmotoren zum Einsatz kommen, der Verbrenner darf dann nur noch 50 Prozent der Leistung beitragen.

Die künftige Zusammenarbeit von Audi und Sauber wurde bereits seit Längerem vermutet. Bereits im August hatte Audi den Einstieg in die Formel 1 mitgeteilt, damals jedoch ohne einen Partner zu nennen.