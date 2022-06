Audi feiert Gründung der Auto Union AG

Audi feiert das 90. Jubiläum der Gründung der Auto Union AG. Das ist der Vorgänger des heutigen Audi-Konzerns. Tausende Mitarbeitende beschäftigt die Audi AG allein in Neckarsulm (Kreis Heilbronn) und auf den Böllinger Höfen in Heilbronn. Hinzu kommen die Zulieferer in der Region. Der Standort Neckarsulm habe dabei eine besondere Bedeutung, sagt Werkleiter Fred Schulze: "Neckarsulm hat als ältester Standort von Audi eine besondere vielfältige Geschichte. Durch innovative Ideen hat sich der Standort von einem Werk für Strickmaschinen zu einer hochmodernen Automobilfabrik entwickelt." Damit sei er heute einer der größten Arbeitgeber in der Wirtschaftsregion Heilbronn-Franken.