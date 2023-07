Mit einem riesigen Besucherandrang feierte Audi sich und die Mitarbeitenden in Neckarsulm. Azubis haben eine Weltneuheit vorgestellt - mit Bezug zur NSU Geschichte.

Das Audi-Werksgelände in Neckarsulm (Kreis Heilbronn) wurde am Samstag zur riesigen Ausstellungsfläche. Der Standort feierte mit seinen Mitarbeitenden unter dem Motto "150 Jahre Motor des Wandels" das Unternehmensjubiläum mit einem großen Familientag. Laut Audi wollten rund 40.000 Mitarbeitende, deren Freunde, Bekannte und Familienmitglieder sich das Fest nicht entgehen lassen.

"Wir feiern 150 Jahre Standort Neckarsulm, 150 Jahre NSU und das macht glaube ich hier viele sehr sehr stolz."

Tiefe Einblicke in die Audi-Welt

Sowohl im Stammwerk Neckarsulm als auch in den Böllinger Höfen in Heilbronn waren die Besucher eingeladen, sich den Autobauer ganz genau anzuschauen. Die Audi Sport GmbH feierte zeitgleich 40-jähriges Bestehen. Die Entdeckungstour auf den Werksgeländen führte die Besucher auch in Bereiche, die normalerweise verschlossen bleiben, etwa die Lackiererei. Aber auch Einblicke in die Motorenentwicklung oder auf das "Band" waren möglich.

Motor zerlegt in Einzelteilen präsentiert SWR SWR

Die Geschichte lebt: Ein Prinz erwacht wieder

Pünktlich zum Familientag und zum 150-jährigen Jubiläum am Audi Standort Neckarsulm haben zwölf Auszubildende einen elektrifizierten Oldtimer auf die Räder gestellt. Azubis aus den Ausbildungsgängen Kfz-Mechatronik, Karosserie- und Fahrzeugbaumechanik sowie Lackierung haben den "EP4" gebaut, einen elektrifizierten NSU Prinz 4, ein Modell, das die NSU Motorenwerke von 1961 bis 1973 in Neckarsulm gebaut hatten.