Audi e-tron GT gewinnt World Car Award 2022

Der Autobauer Audi hat mit seinem Elektro-Flaggschiff e-tron GT den fünften World Performance Car Award 2022 gewonnen, teilte das Unternehmen mit. Mit insgesamt elf Titeln ist Audi damit der erfolgreichste Hersteller in der Geschichte des Awards. Der Preis wurde bereits zum 18. Mal in New York verliehen. Abgestimmt und das Auto getestet haben mehr als 100 Motorjournalisten aus aller Welt. Der Elektro-Sportwagen wird im Werk der Audi-Tochtergesellschaft Audi Sport im Heilbronner Industriegebiet Böllinger Höfe gebaut.