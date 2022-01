Audi erreicht CO2-Flottenziel

Der Autobauer Audi mit einem Werk in Neckarsulm (Kreis Heilbronn) hat nach eigenen Angaben das CO2-Flottenziel für die Europäische Union erfüllt. 129 Gramm pro Kilometer sei die Vorgabe gewesen, so das Unternehmen in einer Mitteilung. Erreicht wurden demnach 122 Gramm. Der Grund, so heißt es: Im vergangenen Jahr hat Audi in der Europäischen Union, in Norwegen und Island knapp 43.000 vollelektrische Fahrzeuge verkauft. Und die kann das Unternehmen gegen die Modelle mit Verbrenner-Motor gegenrechnet. Klimaschützer haben in den vergangenen Jahren immer wieder kritisiert, dass auch Hybrid-Fahrzeuge in die Berechnungen einfließen. Denn viele von denen, seien nur selten elektrisch unterwegs.