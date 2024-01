Audi hat im letzten Jahr wieder mehr Autos verkauft. Auch im Werk Neckarsulm (Kreis Heilbronn) sind mehr Autos vom Band gerollt. Dennoch wird ein herausforderndes Jahr erwartet.

Der Autobauer Audi hat im vergangenen Jahr 1,9 Millionen Autos verkauft und damit den Absatz der Kernmarke um 17 Prozent gesteigert. Das teilte das Unternehmen am Donnerstag mit. Mit diesen Zahlen knüpft Audi, nach den relativ schwachen Verkäufen 2022 und zurückgegangenen Auslieferungszahlen in den Jahren zuvor, an frühere Erfolge an. 2019 rollten genau 1.845.573 Fahrzeuge der Kernmarke Audi zum Kunden.

Zuwachs auch in Neckarsulm

Auch das Werk in Neckarsulm (Kreis Heilbronn) konnte zulegen: Im letzten Jahr wurden hier 161.569 Autos gebaut, ein Plus von 8,7 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Fred Schulze, Werkleiter des Standorts Neckarsulm, rechnet aufgrund der "volatilen Marktsituation" damit, dass 2024 ein "eher herausforderndes Jahr" wird. Derzeit bereite sich der Standort intensiv auf die Neuanläufe der nächsten Modell-Generationen vor.

51 Prozent Plus bei E-Autos

Einen Zuwachs hat es Audi zufolge besonders in der Elektro-Sparte gegeben. Im vergangenen Jahr lieferte die Kernmarke knapp 180.000 vollelektrische Autos aus - ein Plus von 51 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Im Gesamtabsatz macht das allerdings nur 9 Prozent aus. Mit den neuen E-Modellen will der Konzern in den kommenden Jahren aufholen. Darunter auch die beiden Nachfolger des Luxusmodells A8, die beide ab 2027 in Neckarsulm vom Band rollen sollen.

Größter Absatz in China

Sehr stark hat sich derweil der Markt in den USA entwickelt. Dort sei besonders die Nachfrage nach dem am Standort Neckarsulm gefertigten Modell A6 hoch gewesen. In Deutschland entsprach das Absatzplus mit 17,4 Prozent dem weltweiten Mittel. Die meisten Autos verkauft Audi nach wie vor in China mit rund 729.000 Fahrzeugen. Hier blieb das Plus bei den Auslieferungen mit 13,5 Prozent unter dem weltweiten Durchschnitt.