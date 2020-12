per Mail teilen

Im Heilbronner Werk der Audi-Tochtergesellschaft Audi-Sport ist die Serienproduktion des ersten in Deutschland gebauten Elektroautos der Marke - der E-Tron GT - gestartet.

Der Sportwagen E-Tron GT wird im Werk von Audi-Sport im Heilbronner Industriegebiet Böllinger Höfe auf einer Montagelinie zusammen mit dem in Heilbronn bereits seit Jahren produzierten Sportwagen R8 gebaut. Das sei konzernweit bisher einmalig, heißt es vom Audi-Sitz in Neckarsulm (Kreis Heilbronn). Dazu wurde unter anderem der komplette Karosseriebereich automatisiert.

E-Tron GT als stärkstes Elektrofahrzeug von Audi

Mit dem Elekro-Renner gehe das stärkste Elektrofahrzeug der Marke in Serie, kein anderes Audi-Fahrzeug sei so schnell zur Serienreife gebracht worden: trotz Corona sogar termingerecht, so Audi. Zu bestellen sei der Wagen nach der Weltpremiere ab dem Frühjahr 2021.

"Mit dem Audi E-Tron GT produzieren wir hier das erste reine Elektrofahrzeug der Marke an einem deutschen Standort und gehen damit einen weiteren großen Schritt in Richtung Zukunft." Helmut Stettner, Standort-Werkleiter Neckarsulm

Pressestelle Audi AG

Neckarsulm als Schwerpunktstandort für Plug-in-Hybride

Neckarsulm sei bisher schon der Schwerpunktstandort für Plug-in-Hybride gewesen mit den Modellen A6, A7 und A8. Hier gebe es somit "die höchste Dichte an elektrifizierten Modellen bei Audi".

Auch der Herstellungsprozess sei besonders klimafreundlich: "Die Produktion erfolgt mit 100 Prozent Ökostrom sowie Wärme aus regenerativen Quellen bilanziell CO2-neutral", so Audi in einer Mitteilung. Das Audi-Werk in Neckarsulm soll bis zum Jahr 2025 komplett CO2-neutral werden.