Audi-Betriebsratswahlen unter widrigen Umständen

Der Wahlvorstand für den Audi-Standort Neckarsulm (Kreis Heilbronn) hat für die Betriebsratswahlen kollektive Briefwahl veranlasst.

Im Neckarsulmer Betriebsratsbüro hat ein Blick ins Archiv gezeigt: Betriebsratswahlen, wie sie für den 17. März terminiert sind, hat es unter solchen Bedingungen wie im Augenblick noch nie gegeben.

Lieferengpässe, Corona und Krieg

Gemeint ist der Halbleitermangel, der schon in den vergangenen zwei Jahren für zahlreiche Produktionsausfälle gesorgt hat. Gemeint sind auch: die Belastungen der Corona-Pandemie und jetzt die aktuell bevorstehenden Produktionsausfälle wegen des Ukraine-Kriegs.

Nach Coronapandemie und Lieferengpässen sorgt nun der Ukraine-Krieg für Herausforderungen bei Audi in Neckarsulm SWR

Ukraine-Krieg auch bei Audi in Neckarsulm großes Thema

In der Teileversorgung werde Audi an vielen Stellen von der Ukraine beliefert. Dass die Menschen dort "andere Dinge im Kopf haben als für uns Teile zu bauen", so Alexander Reinhart, Stellvertretender Betriebsratschef von Audi Neckarsulm, sei verständlich.

"Es gibt unglaublich viel Angst und Anteilnahme in unserer Belegschaft wegen des Ukraine-Kriegs"

Betriebsratswahlen per Briefwahl

Deswegen halten die Neckarsulmer Audi-Arbeitnehmervertreter die Stimmabgabe per Brief für wichtiger als je zuvor. Denn angesichts ausfallender Schichten wegen fehlender Bauteile kommen Mitarbeitende nicht ins Werk und damit nicht an die Wahlurne. Daher hat der Wahlvorstand die kollektive Briefwahl veranlasst. Die Belegschaft bekommt die Wahl-Unterlagen also nach Hause.

Eine solche Briefwahl unter diesen Umständen hätte es so noch nicht gegeben. Das bringe enorme Herausforderungen mit sich.