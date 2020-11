Der Betriebsrat von Audi will eine Betriebsvereinbarung für die Zeit des Personal-Abbaus und Umbaus. Am 1.Juli sind rund 500 Neckarsulmer Audi-Mitarbeiter (Kreis Heilbronn) in den Ruhestand gegangen, andere wechselten zu Porsche. Der Betriebsrat berichtet davon, dass in einzelnen Bereichen jetzt Personal fehlt. Er pocht auf eine Betriebsvereinbarung, die den Personalumbau und den Wechsel ins Elektro-Zeitalter klar regeln soll. So soll auch verhindert werden, dass die Personalabgänge in den kommenden Jahren zu einer Arbeitsverdichtung bei verbleibenden Mitarbeitern führen, heißt es. Beim anvisierten Stellenabbau müsse beachtet werden, dass auch die Belastung der Arbeiter im Rahmen bleibe.