Bei Audi im Werk Neckarsulm (Kreis Heilbronn) hat der Betriebsrat zum letzten Mal in diesem Jahr getagt. Der Rat fordert vom Vorstand Beschäftigungssicherheit am Standort im Unterland.

Langfristige Zukunft in Neckarsulm wohl gesichert

Rainer Schirmer, der Betriebsratsvorsitzende in Neckarsulm, sieht ein schweres Jahr auf das dortige Werk zukommen, was allerdings nicht zu einer Auslastungslücke führen dürfe. Dennoch sieht er die Zukunft am Standort gesichert, vor allem durch die beiden A8-Nachfolger, die aktuell noch unter den Projektnamen "Landjet" und "Landyacht" gehandelt werden.

Weiter könnte die Beschäftigung in Neckarsulm laut Schirmer durch Qualifizierungstage oder arbeitsorganisatorische Maßnahmen gesichert werden.

Böllinger Höfe brauchen Nachfolgemodell

Allerdings gibt es ja auch noch den Audi-Sport-Standort in den Böllinger Höfen in Heilbronn, unweit des Neckarsulmer Werks. Für dieses Werk brauche es dringend ein Nachfolgefahrzeug für den dort gebauten R8. Schirmer fordert auch hier vom Vorstand, sobald wie möglich ein Nachfolgemodell festzulegen.