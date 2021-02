Bei Audi in Neckarsulm (Kreis Heilbronn) endet am Montag die Kurzarbeit. Lieferengpässe bei Chips für die elektronische Steuerung hatten den Autohersteller gezwungen die Produktion in der zweiten Januarhälfte zu drosseln, so der Hersteller. Neben dem Werk in Neckarsulm geht auch der Hauptsitz in Ingolstadt wieder in den regulären Schichtbetrieb über.