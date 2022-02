Neckarsulmer Audi-Werk wird Kompetenzzentrum für Entwicklung neuer Batterien

Der Autobauer Audi will am Standort Neckarsulm neue Batterien für Elektroautos entwickeln. Dort soll ein Kompetenzzentrum entstehen, hat das Unternehmen mitgeteilt.

Die Entscheidung sei ein Bekenntnis des Konzerns zum Standort Neckarsulm (Kreis Heilbronn), heißt es in einer Mitteilung. Dort werden bereits Batterien für Plug-in-Hybride entwickelt. Jetzt soll "die Entwicklung des kompletten Hochvoltbatterie-Portfolios für vollelektrische Fahrzeuge schwerpunktmäßig am Standort angesiedelt" und weiter ausgebaut werden. Zudem soll in Neckarsulm ein sogenanntes Batterie-Technikum bis 2023 in Betrieb gehen - ein Labor für Pilotprojekte. Dort sollen die Mitarbeitenden, die zuvor im Prüftechnikum für Verbrennungsmotoren tätig waren und schon weitergebildet sind, "ab 2023 neue Hochvoltspeicher-Module für verschiedene E-Fahrzeuge erproben".

Auch baulich wird in den Standort Neckarsulm investiert. V.l.n.r.: Fred Schulze, Rolf Klotz, Oliver Hoffmann und Stephan Reil, Leiter Technische Entwicklung Neckarsulm Pressestelle AUDI AG

"Die Investitionsentscheidung des Unternehmens, die Hochvoltbatterie-Entwicklung und ein Batterietechnikum in Neckarsulm anzusiedeln, ist ein deutliches Bekenntnis zur Elektrifizierung und damit langfristigen Sicherung des Standorts."

"Kern des Elektroautos" wird in Neckarsulm entwickelt

"Hochvoltbatterien und Elektromotoren machen einen wichtigen strategischen Anteil an der künftigen Wertschöpfung in einer transformierten Autoindustrie aus", so Oliver Hoffmann, Vorstand für Technische Entwicklung bei Audi. Der Standort sei bestens darauf vorbereitet, das ganze Hochvoltbatterie-Portfolio zu entwickeln, da die Strukturen für die Hochvoltbatterien für Plug-in-Hybride bereits vorliegen. Auch Werkleiter Fred Schulze ergänzt: Die Hochvolt-Batterie sei der Kern eines Elektroautos und entscheidend für die Performance und die Langlebigkeit eines Autos. "Von daher wird jetzt in Neckarsulm auch sozusagen der Kern des Elektroautos entwickelt."

Zukunftsperspektive nach Auslaufen der Verbrenner-Modelle

Die Entscheidung des Autobauers Audi, am Standort Neckarsulmein Kompetenzzentrum für neue Batterien für Elektroautos aufzubauen, sei "wichtig", so Werkleiter Schulze und der Betriebsratsvorsitzende Rolf Klotz. Am Standort habe es natürlich Sorgen gegeben, wie es nach dem Auslaufen der Verbrenner weiter gehe, so Klotz. Der Beschluss sei ein "erster wichtiger Schritt", um den Audi-Mitarbeitenden der Technischen Entwicklung auch nach dem Auslaufen des Verbrennungsmotors eine Zukunftsperspektive zu bieten.

Auch personell soll der Schwerpunkt für die Hochvoltbatterie-Entwicklung in Neckarsulm liegen. Mit dem Standort Ingolstadt werde aber eng zusammengearbeitet. Seit Ende 2020 werden die Mitarbeitenden bereits dafür qualifiziert. Und für die Audianerinnen und Audianer der technischen Entwicklung gebe es auch in den nächsten Jahren unterschiedliche Weiterbildungsmöglichkeiten, um sich auf das Thema Hochvoltbatterie zu spezialisieren.

Elektrifizierung am Standort Neckarsulm

Die Entwicklung des kompletten Hochvoltbatterie-Portfolios für vollelektrische Fahrzeuge nach Neckarsulm zu verlegen ist ein weiterer Schritt in Richtung Elektrifizierung. Am Standort sind bereits die Plug-in-Hybride und die Mild-Hybriden der Modelle A6, A7 und A8 Kernbaureihen. Zudem wird am Heilbronner Standort Böllinger Höfe der Audi-Elektrosportwagen E-Tron GT gefertigt.

Ab dem Jahr 2026 will der Autobauer neue Modelle ausschließlich als Elektroautos auf den Weltmarkt bringen. Bis 2033 soll die Produktion der Verbrenner auslaufen.