Ehemalige Audi-Mitarbeiter müssen sich im Audi-VW-Dieselskandal am Dienstag weiter vor Gericht verantworten. Gleichzeitig versucht der Autohersteller den Aufbruch in eine saubere Zukunft.

Der Dieselskandal sorgt weiter für Schlagzeilen. Zuletzt sagte der Hauptbelastungszeuge vor Gericht aus, ohne ihn wäre die Anklage wohl so nicht zustande gekommen, heißt es bei der Staatsanwaltschaft.

Arbeitsklima mit Druck und Angst

Der mitangeklagte Ingenieur, ein Ex-Dieselentwickler aus dem Werk Neckarsulm (Kreis Heilbronn) sollte wissen, wie die Manipulationen zustande gekommen sind, er soll damals maßgeblich an den Manipulationen beteiligt gewesen sein. Von einer damals schlechten Unternehmenskultur in den Chefetagen wird im Prozess berichtet, meldet die Deutsche Presseagentur (dpa). Der Angeklagte L. berichtet von starkem Druck von oben, den die Entwickler bekommen hätten. Angst also vor den obersten Chefs, die sie zu den Manipulationen bewogen hätten?

Audi möchte mit E-Autos punkten und auch das Image aufbessern Pressestelle Bild: Audi AG

Werbung für positives Image

Wie groß der entstandene Imageschaden für den Autohersteller ist, wird schlussendlich nicht genau bezifferbar sein. Audi bemüht sich jedoch seitdem umso mehr, die Marke ins positive Licht zu rücken. Erst vor Kurzem preist eine Pressemitteilung an, dass man die hohen Vorgaben mit "leistungsfähigen und hoch entwickelten Abgasreinigungssystemen" erreiche.

Audi: Verkaufszahlen im Oktober gut

Aktuell verzeichnet der Autohersteller mit Werken in Ingolstadt und Neckarsulm, anders als VW, sogar einen Aufwärtstrend. Audi lieferte 9,8 Prozent mehr Wagen aus als im Oktober 2019. Auf Jahressicht sieht es aber auch bei Audi eher düster aus, dort steht bis jetzt ein Minus von 10,3 Prozent.

Audi in Neckarsulm auch von geringeren Verkaufszahlen betroffen dpa Bildfunk picture alliance/Christoph Schmidt/dpa

Mammut-Prozess noch bis 2022

Der Prozess soll am kommenden Dienstag fortgesetzt werden. Nachdem zuletzt das Gericht entschied, dass der Prozess nicht aufgeteilt wird, werden alle Beteiligten voraussichtlich noch gut zwei Jahre mit dem Prozess beschäftigt sein. Bis Ende 2022 sind Verhandlungen terminiert.