Audi hat im vergangenen Jahr 1,68 Millionen Autos verkauft, rund 0,7 Prozent weniger als im Corona-Jahr 2020. Nach einem starken Auftakt sei das zweite Halbjahr vom Halbleiter-Engpass ausgebremst worden, so Audi am Dienstag in einer Mitteilung. In Deutschland und China brach der Absatz ein, in den USA stieg der Verkauf dagegen um fünf Prozent.