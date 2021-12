Elektromodell Audi A6 E-Tron soll in Neckarsulm gebaut werden

per Mail teilen

Im Neckarsulmer Audi-Werk soll künftig das Elektromodell A6 E-Tron gebaut werden. Die Belegschaft ist erleichtert über die Entscheidung des VW-Aufsichtsrats.

Der Audi-Standort Neckarsulm (Kreis Heilbronn) wird elektrifiziert, so VW-Chef Herbert Diess. Eine Zusage für ein Elektromodell in Neckarsulm gab es bereits, bisher war aber unklar, welches Modell dort gefertigt werden soll. Der Betriebsrat hatte schon länger Klarheit gefordert.

Jetzt ist es offiziell: Die Nachfolgegeneration des A6 E-Tron soll in Neckarsulm gefertigt werden. Die erste Generation wird in Ingolstadt produziert.

Wegweisende Entscheidung für Standort Neckarsulm

Werkleiter Fred Schulze ist sichtlich erleichtert über die Entscheidung des VW-Aufsichtsrats. Die Produktion des neuen Elektromobils sei ein wichtiger Baustein für eine sichere und wirtschaftliche Zukunft am Standort.

"Das nun entschiedene E-Modell ist eine starke Botschaft für alle Mitarbeitenden in Neckarsulm. Es sichert uns eine langfristig hohe Auslastung."

Fred Schulze

Investitionen in die Elektromobilität

Laut Schulze ist der Standort schon seit längerer Zeit auf die Produktion von E-Autos vorbereitet. Da am Heilbronner Standort Böllinger Höfe bereits der Audi-Elektrosportwagen E-Tron GT gefertigt wird, sei man aufgrund von Investitionen in zentrale Baumaßnahmen und die Entwicklung von Hochvoltbatterien bestens gewappnet.

Produktion vom E-Tron GT bei Audi Neckarsulm

Großer Erfolg für den Betriebsrat

Der neue Betriebsratschef Rainer Schirmer hatte die Entscheidung herbeigesehnt und freut sich vor allem für die Belegschaft. Lange hatte sich der Betriebsrat für die E-Mobilität und damit für die Zukunftssicherung des Standortes eingesetzt.

"So eine Nachricht kurz vor Weihnachten. Das kann für uns kaum schöner sein."

Laut Schirmer seien viele Mitarbeitende am Audi-Standort bereits in der dritten und vierten Generation bei Audi. Man spüre, dass die Unsicherheit und die Angst jetzt weg sei. Die Beschäftigten wissen, dass sie nach dem Ende des Verbrenners weiterhin eine Perspektive haben, so Schirmer.

Produktion beginnt 2031

Die Produktion der zweiten Generation des A6 E-Tron soll laut aktueller Planungen im Jahr 2031 beginnen.