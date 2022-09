Auch Tierkrematorien spüren steigende Energiepreise

per Mail teilen

Die steigenden Energiepreise führen auch bei Tierkrematorien zu Kostensteigerungen. Der Betrieb mit Flüssiggas sorgt aber für mildernde Umstände.

Vor allem die gestiegenen Gaspreise führen bei den Tierkrematorien zu Kostensteigerungen. Sandra Lutz vom Tierkrematorium "dank & treu" in Schwäbisch Hall musste erstmals seit Eröffnung 2018 die Preise für Einäscherungen um drei bis vier Prozent erhöhen. Wenn die Entwicklung so weitergehe, wird in absehbarer Zeit noch einmal eine solche Erhöhung anstehen, sagt sie.

Dabei nutzt das Krematorium für die Einäscherung von Haustieren und Pferden Flüssiggas. Dazu hatte sie sich beim Neubau entschieden. "Das ist im Moment unheimlich erleichternd, da Flüssiggas nicht derart von den Preissteigerungen betroffen ist", sagt sie.

Das Tierkrematorium "dank & treu" in Schwäbisch Hall. dank & treu GmbH & Co.KG

Wer sein Haustier dort einäschern lassen möchte, muss bei einer sogenannten Gemeinschaftseinäscherung zwischen 100 und 200 Euro bezahlen. Für die Einzeleinäscherung, bei der man auch die Asche bekommt, sind es 150 bis 350 Euro.

Nicht nur Gaspreise schlagen zu Buche

Abgesehen von den Kosten für Gas, spürt Sandra Lutz auch die gestiegenen Spritpreise. Denn sie holen Pferde deutschlandweit mit dem Anhänger ab. Außerdem seien Kartonsärge für Tiere auch teurer geworden.