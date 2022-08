Weniger Heizen und Warmwasser sparen: JVA Heilbronn kämpft mit der Inflation

Die Justizvollzugsanstalt (JVA) in Heilbronn kämpft mit Preissteigerungen bei Energie und Lebensmitteln. Die Folgen davon spüren nicht nur die Mitarbeiter.

Auch im Heilbronner Gefängnis spürt man die aktuellen Krisen - wie beispielsweise die Inflation - in verschiedenen Bereichen. JVA-Leiter Andreas Vesenmaier sagt, als staatliche Einrichtung wolle man Vorbild sein, bestmöglich durch den Winter zu kommen.

Bitte an Insassen: Sparsam mit Warmwasser umgehen

Deswegen will er zum Beispiel die Raumtemperatur der Büros absenken, energieeffizientere Einstellungen wählen, Anlagen und Beleuchtungssysteme warten und Stand-By-Geräte ausschalten. Darüber hinaus gebe es Überlegungen, das gasbetriebene Blockheizkraftwerk abzuschalten, und dafür auf andere Energiequellen umzustellen.

JVA Heilbronn SWR

Die Insassen werden derzeit gebeten, mit Warmwasser sparsam umzugehen und sie sollen die Heizung nicht voll aufdrehen. Das könne auch erwartet werden, so Vesenmaier, denn es gelte der Angleichungsgrundsatz. Das heißt, das Leben im Vollzug solle den allgemeinen Lebensverhältnissen angepasst werden.

"Wenn draußen gespart werden muss, muss auch in der JVA gespart werden."

Das hieße aber nicht, dass die Gefangenen im Winter frieren müssten. Da die Insassen hier quasi wohnen, ziehe man als Vergleichsmaßstab die Rechtslage auf dem allgemeinen Mietmarkt heran.

Auch Verpflegung wird teurer

Auch die Verteuerung der Lebensmittel geht am Gefängnis nicht spurlos vorbei. Vesenmaier sagt, der Verpflegungssatz für die Gefangenen sei im zweiten Quartal 2022 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um mehr als 20 Prozent gestiegen. Er rechne mit einem weiteren Anstieg.

Die Insassen spüren das auch selbst: Zwei Mal im Monat komme ein Kaufmann in die Anstalt und biete seine Waren an. Vermehrt habe es Beschwerden gegeben, dass die Preise deutlich erhöht worden seien, so Vesenmaier. Es sei aber derzeit nicht beabsichtigt, die Gefangenengehälter anzupassen. Auch hier gelte der Angleichungsgrundsatz: Da draußen Gehälter derzeit nicht steigen, soll das im Moment auch nicht drinnen passieren, so der Leiter der JVA.

Gut vorbereitet in den Winter

Es sei derzeit extrem schwierig, zum Beispiel in der Schreinerei oder Schlosserei an Rohstoffe zu kommen. Wenn das einmal gelinge, so Vesenmaier, müsse man auch dort die verteuerten Preise bezahlen.

Mit Blick auf den Winter kann Andreas Vesenmaier aber auch deswegen etwas entspannter sein, weil Gefängnisse zur kritischen Infrastruktur gehören: Auch wenn Gaslieferungen ganz ausfallen sollten, seien sie vorbereitet.