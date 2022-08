EnBW rechnet weiter mit Aus von Neckarwestheimer Atomkraftwerk

per Mail teilen

Die EnBW geht weiter davon aus, dass das Atomkraftwerk Neckarwestheim II Ende des Jahres abgeschaltet wird. Der Energiekonzern wartet aber auf das Ergebnis des Stresstests.

Das Bundeswirtschaftsministerium hatte den Stresstest für den Block II des Atomkraftwerks Neckarwestheim (Kreis Heilbronn) angestoßen, um festzustellen, ob die Stromversorgung in Deutschland auch unter verschärften Bedingungen gewährleistet ist. Das könnten zum Beispiel Ausfälle von französischen Atomkraftwerken sein, heißt es.

AKW-Weiterbetrieb bisher nur wenige Wochen übers Jahresende möglich

EnBW-Finanzvorstand Thomas Kusterer sagte am Freitag bei einer Pressekonferenz, es seien noch keine Brennelemente bestellt. Dafür müsste man schließlich auch wissen, wie lange das Kernkraftwerk weiterlaufen solle. Stand jetzt könnte die Betreiberin Energie Baden-Württemberg (EnBW) das Neckarwestheimer Kernkraftwerk wenige Wochen über Jahresende weiterbetreiben, so Kusterer.

Seit 2011 bereitet sich das Unternehmen auf die Schließung des Atomkraftwerks vor. Die Brennelemente seien relativ weit abgebrannt, heißt es.

Ukraine-Konflikt sorgte für die Diskussion

Im Zuge der Gas-Krise in Folge des Ukraine-Konflikts entflammt immer wieder die Diskussion um eine Laufzeitverlängerung von Atomkraftwerken. Auch mehrere politische Vertreter sprachen sich bereits dafür aus. Die Entscheidung fiel bisher dennoch gegen eine Verlängerung der Laufzeiten aus: Ende dieses Jahres werden die letzten drei Reaktoren in Deutschland vom Netz gehen. Abgeschaltet werden dann Isar 2, Emsland und auch für Neckarwestheim II ist dann endgültig Schluss. Die EnBW geht davon aus, dass dann im kommenden Jahr, also 2023, mit dem Rückbau begonnen werden kann.