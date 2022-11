Atomkraftgegner wollen Neckarwestheim 2 blockieren

Atomkraftgegner haben für Samstag eine Sitzblockade des Atomkraftwerks Neckarwestheim angekündigt.

Am Freitag hat der Bundesrat die Laufzeitenverlängerungen für die drei verbliebenen Atomkraftwerke in Deutschland bis Mitte April abgesegnet. Heute wollen Atomkraftgegner ihren Unmut vor Ort in Neckarwestheim (Kreis Heilbronn) dazu zum Ausdruck bringen - mit einer Protestaktion. Die bundesweite Kampagne "Runterfahren" kritisiert den Streckbetrieb von Neckarwestheim 2 sowie der AKW Lingen in Niedersachsen und Isar 2 in Bayern bis zum 15. April.

Atomkraftwerke seien nicht sicher

Die Aktivisten sehen den beschlossenen Atomausstieg gefährdet und haben bereits weitere Warnblockaden angekündigt, sollte von der Politik eine Laufzeitverlängerung über den April hinaus diskutiert werden. Atomkraftwerke seien nicht sicher und für die Energiegewinnung unnötig. Grund ist, dass sie nur minimale Gaseinsparungen ermöglichten und keinen relevanten Einfluss auf die Strompreise hätten, teilten die Aktivisten im Vorfeld der Kundgebung mit.