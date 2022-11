per Mail teilen

Der Bundestag berät am Mittwoch über den geplanten Weiterbetrieb bis April. Atomkraftgegner fordern den Stopp der Laufzeitverlängerungen für Neckarwestheim 2 und andere Kernkraftwerke.

Am Mittwoch berät der Bundestag über den von der Bundesregierung vorgelegten Entwurf zur Modifizierung des Atomgesetzes. Damit soll die gesetzliche Basis für den Weiterbetrieb der verbliebenen drei deutschen Atomkraftwerke bis 15. April geschaffen werden. Nach einer 40-minütigen Debatte soll es dann an den Ausschuss für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz übergehen, die Abstimmung über die Gesetzesvorlage am Freitag erfolgen.

Atomkraftgegner: Demo in Neckarwestheim

Erst am vergangenen Sonntag demonstrierten rund 500 Atomkraftgegnerinnen und -gegner in Neckarwestheim (Kreis Heilbronn) gegen die Laufzeitverlängerung. Die Demonstranten forderten eine sofortige Abschaltung des Meilers Neckarwestheim 2. Zum zweiten Mal nach 2010 werde ein vereinbarter Atomausstieg mit Laufzeitverlängerungen gekippt, hieß es.

"Statt Abschalten zum Jahresende geht es nun weiter bis April. Und wir befürchten, dass die Ampelregierung die Türe weit aufgemacht hat zum Bestellen neuer Brennelemente und eventuell auch noch längeren Laufzeiten."

Wie läuft ein AKW ohne neue Brennelemente?

Eine zentrale Bedingung für eine Laufzeitverlängerung der verbliebenen drei Atomkraftwerke Neckarwestheim 2, Isar 2 in Bayern und Emsland in Niedersachen war immer: keine neuen Brennelemente.

Wie das gehen kann, erklärt Alice Thiel-Sonnen von der SWR-Fachredaktion Wirtschaft und Umwelt:

AKW-Verlängerung ohne neue Brennstäbe? Im Reaktorkern von Neckarwestheim 2 stecken 193 Brennelemente. Die in der Mitte werden mehr beansprucht. Deswegen ist es üblich, den Reaktorkern regelmäßig neu zu konfigurieren. Brennelemente von außen rücken dann nach innen, ein Brennelement kann so durchaus vier Mal die Position wechseln. Wenn Neckarwestheim 2 bis April laufen sollte, werden auch bereits ausgemusterte Elemente eingesetzt. Dabei wird dann etwa 30-70 Prozent der vollen Leistung erzeugt.

Gesetzentwurf der Bundesregierung

Mit der Änderung des Atomgesetzes sollen als Reaktion auf die Energkiekrise die Rahmenbedingungen für einen befristeten Weiterbetrieb der drei verbliebenen deutschen Kernkraftwerke geschaffen werden. Sie sollen zunächst bis zum 15. April 2023 weiter betrieben werden.