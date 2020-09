In Heilbronn beginnt der zweite Tag der deutschen Leichtathletikmeisterschaften unter strengen Hygieneregeln. Insgesamt nehmen rund 900 Athleten in 15 Disziplinen teil. Der Veranstaltungsdirekter des Deutschen Leichtathletikverbandes Marco Buxmann freut sich, dass das Konzept aufgeht: "Das ist für uns schon extrem wichtig gewesen, das wir eben die Meisterschaften auch realisieren können. Von daher sind wir der Stadt sehr dankbar und auch dem Verein der TSG das die so schnell reagiert haben auf unsere Anfrage. WIr haben in kürzester Zeit glaub ich jetzt da schon auf den Weg gebracht. Ich glaub die Athleten freuen sich am meisten, dafür machen wir es ja auch, das die Athleten hier beste Bedingungen vorfinden und ich glaub da sind wir auch schon sehr nah dran."