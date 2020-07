per Mail teilen

Im Landratsamt Schwäbisch Hall wird von einer "Mammutaufgabe" gesprochen. Asylsuchende zu versorgen ohne persönlichen Kontakt während der Corona-Pandemie hat sich als schwierig herausgestellt.

Behördengänge waren nicht oder nur sehr eingeschränkt möglich. Das öffentliche Leben kam durch Corona zur Ruhe. Das haben die gesellschaftlich schlechter gestellten Menschen am schnellsten gespürt.

Asylsuchende waren jedoch auch weiter gezwungen, sich um rechtliche formelle Angelegenheiten zu kümmern. Telefonische Absprachen sind wegen schlechter Deutschkenntnisse jedoch schwierig. Der Papierkram war vorher schon kompliziert, wurde im Lockdown zur Hürde - dazu kamen die Kontaktbeschränkungen, berichtet ein Asylsuchender in Schwäbisch Hall.

Dauer 3:14 min Asylsuchende in Zeiten von Corona Die Lage in der Corona-Pandemie hat sich zumindest in der Region Heilbronn Franken ziemlich entspannt. Es gibt je nach Landkreis nur noch wenige oder gar keine Neuinfektionen mehr.

Corona-Lage momentan entspannter

Die Lage in der Corona-Pandemie hat sich zumindest in der Region Heilbronn-Franken ziemlich entspannt. Es gibt je nach Landkreis nur noch wenige oder gar keine Neuinfektionen mehr. In den Gemeinschaftsunterkünften für Asylsuchende, die ja sowieso schon immer eingeschränkter Leben als andere, wurde es zuletzt wieder entspannter.

"Es gibt Bewohner, die das sofort verstanden haben, die sich ganz vorbildlich verhalten, die es ihren Kindern vermitteln. Das ist die Mehrheit. Und dann gibt es welche, die glauben das nicht und die muss man animieren, eine Maske zu tragen." Sozialarbeiterin aus Schwäbisch Hall

An 13 Standorten im Kreis Schwäbisch Hall sind momentan knapp 400 Asylsuchende untergebracht, sagt Martina Steinecke, Dezernentin für Recht und Ordnung im Landratsamt Schwäbisch Hall. Corona sei anfänglich eine "Mammutaufgabe" gewesen.

Helfende Hände fehlen

Die "Mammutaufgabe" Corona musste zusätzlich auch noch mit weniger Helfern auskommen. Ehrenamtliche hatten sich zurückgezogen, weil viele allein vom Alter her zur Risikogruppe gehörten.