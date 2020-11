Trotz einer hohen Schadstoffbelastung der Luft haben in Heilbronn vergleichbar wenige Menschen an Asthma gelitten. Nach dem Gesundheitsatlas, den die AOK veröffentlicht hat, liegt der Wert unter dem Bundesdurchschnitt. Die Zahlen stammen aus dem Jahr 2018: Rund 4,2 Prozent der Bevölkerung in Deutschland hat nach den Angaben unter Asthma gelitten. In Heilbronn waren es 3,8 Prozent. Nochmal um 0,2 Prozentpunkt niedriger war der Wert in Stuttgart, obwohl dort die Schadstoffbelastung höher war als in Heilbronn. Eine abschließende Erklärung für diese Phänomen hat die Krankenkasse nicht. Die Luftqualität sei ein Kriterium, heißt es. Aber auch Alter und Geschlecht seien wichtige Faktoren. Baden-Württemberg habe nach Mecklenburg-Vorpommern die zweitniedrigste Asthmaquote in Deutschland. Und den niedrigsten Wert in Baden-Württemberg habe der Kreis Schwäbisch Hall mit drei Prozent.