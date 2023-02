per Mail teilen

Zum Rosenmontag geben die Närrinnen und Narren im Main-Tauber-Kreis noch mal alles. Bis zu 30.000 Umzugfans schauen sich das Spektakel um die Schlackohren in Assamstadt an.

Wenn die Schlackohren in Assamstadt (Main-Tauber-Kreis) unterwegs sind, ist närrische Stimmung garantiert. Auch das Wetter präsentierte sich dazu am Rosenmontag in allerbester Verfassung.

SWR-Reporterin Alice Robra vor Ort:

Fans freuen sich über die großen Umzugswagen

Der Umzug in Assamstadt startete um 13:11 Uhr. Das Wetter präsentierte sich durchgängig in Bestform. Bis zu 30.000 Besucherinnen und Besucher wurden erwartet. Der Umzug besticht vor allem durch die großen Motivwagen, diese sind teils so groß wie ein Lkw, manche haben Rutschen eingebaut.

Nach Corona stand auch Bürokratie an

Es sei gar nicht so einfach gewesen, nach der Pandemie einen Umzug wieder auf die Beine zu stellen, sagt Organisator Oliver Hammel. Genehmigungen etwa für Traktoren mussten neu eingeholt, Abläufe neu koordiniert werden.

Beeindruckende Wagen in Assamstadt zum Umzug. SWR Jürgen Härpfer

Weitere Umzüge in Heilbronn-Franken

Der Rosenmontags-Umzug in Assamstadt ist nicht der einzige im Main-Tauber-Kreis. Auch in Oberlauda - ebenfalls eine Fastnachtshochburg - sind die Narren auf den Beinen.

Größter Umzug an diesem Montag im Unterland ist traditionell der der Binswanger Boschurle. Und in Bad Rappenau-Obergimpern (beide Kreis Heilbronn) machen "d'Brüggehossler" mobil.