Wachstum des ASB Heilbronn-Franken soll "organisch" bleiben

Der Arbeiter-Samariter-Bund (ASB) Heilbronn-Franken will seine provisorische Kindertagesstätte in Ilsfeld (Kreis Heilbronn) 2022 durch einen großen Neubau ersetzen. Dieses Jahr wurden bereits ein Therapiezentrum in Möckmühl und ein ambulant betreutes Wohnen in Pfaffenhofen (Kreis Heilbronn) fertiggestellt. Im Bau befinden sich noch zwei Projekte im Neckar-Odenwald-Kreis. "Wir haben mehr Anfragen als Projekte, die wir realisieren können", sagte der erste Vorsitzende Harald Friese dem SWR. Mittlerweile habe der ASB über 1.850 Mitarbeitende, da müsse man aufpassen, dass die Strukturen innerhalb des Verbandes auch geeignet sind ein solches Wachstum organisch hinzunehmen. Man könne einen Wohlfahrtsverband nicht einfach finanziell und organisatorisch explodieren lassen, so Friese.