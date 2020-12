Dr. Manfred Frenzel ist Facharzt für Allgemeinmedizin. Der Mediziner hat Hausarztpraxen in Beilstein und Ellhofen (beide Kreis Heilbronn). Früh führte er Corona-Tests durch – nun hat das Virus auch ihn getroffen.

Aktuell ist Dr. Manfred Frenzel zu Hause in Quarantäne, noch zeigt der PCR-Test an, dass in seiner Atemluft einige Coronaviren sind. Auch er macht sich Sorgen, denkt darüber nach, was das für ihn und seine Gesundheit bedeutet.

"Wenn man als älterer Mensch sieben bis acht Tage um die 39 Grad Fieber hat, dann ist man einfach krank und läuft wie in einem Weltraum durch die Wohnung. Man ist so müde, ich musste dreimal am Tag zwei Stunden schlafen." Dr. Manfred Frenzel, Hausarzt Ellhofen

Dr. Manfred Frenzel hat Praxen in Beilstein und Ellhofen (Archivbild) SWR

"Ungewohnt krank" trotz milden Verlaufs der Corona-Infektion

Der Krankheitsverlauf diktiert den Tagesablauf, sagt der Allgemeinmediziner. "Abgestellt - wie ein Lichtschalter" habe er sich gefühlt, so der 68-Jährige. Auch seine Frau bekam Corona. Besonders der Reizhusten machte den beiden zu schaffen. Frenzel diagnostiziert sich selbst einen milden Verlauf, dennoch fühlte er sich "ungewohnt krank."

Schwere Verläufe sind dem Arzt nicht fremd, in seiner Corona-Schwerpunktpraxis in Oberstenfeld (Kreis Ludwigsburg) werden bis zu 30 Menschen täglich auf das Virus getestet. Etliche seiner Patienten hätten einen schweren Verlauf gehabt, seien in Kliniken gekommen. Auch habe er Patienten sterben sehen im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion.

Hohe Hygienestandards als Mediziner

Als Mediziner hielt er hohe Hygienestandards ein, dennoch kam es zu einer Corona-Infektion, sagt er. Passiert sei es wohl, weil er so viel als Arzt unterwegs sei, vielleicht sei er an einer Stelle einmal etwas nachlässiger geworden, vermutet er.

Mittlerweile geht es Manfred Frenzel wieder besser, jetzt steht für ihn nochmal ein PCR-Test an, um zu sehen, ob noch Coronaviren zu finden sind. Wenn keine mehr da sind, dann wird er sich bald wieder um seine Patienten kümmern können.