Das Coronavirus hält auch die Region Heilbronn-Franken in Atem. Krankenhäuser rüsten auf und rechnen damit, an ihre Belastungsgrenzen zu kommen. Menschen nähen gemeinsam Mund- und Nasenmasken, gehen füreinander einkaufen, oder machen Musik. Die Wirtschaft ist in einer schwierigen Lage. Einzelhändler und Gastronomen lassen sich etwas einfallen, um ihre Waren doch noch an die Kunden zu bringen und Unternehmen melden reihenweise Kurzarbeit an. Das SWR-Studio Heilbronn informiert über die aktuellen Entwicklungen rund um die Pandemie.