Arbeitgeber fürchten Insolvenzen bei Autozulieferern in Heilbronn-Franken

Der Arbeitgeberverband Südwestmetall rechnet 2022 mit einigen Insolvenzen bei den Zulieferern der Autoindustrie. Grund sind unter anderem gestiegene Material- und Energiepreise.

Der Bezirksvorstand von Südwestmetall Heilbronn/Region Franken, Hans-Jörg Vollert, ist erst wenige Monate in seinem neuen Amt. Die großen Industriezweige der Region stecken mitten im Umbruch. Digitalisierung, Elektromobilität, Energiewende und Fachkräftemangel fordern ihn und die Unternehmen heraus.

Wandel kostet Jobs

Insbesondere der Wandel in der Autoindustrie werde auch Jobs kosten. Da müssen wir den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern reinen Wein einschenken, so Vollert. Mittelfristig würden aber auch wieder Arbeitsplätze in anderen Branchen entstehen, die diese Entwicklung ein Stück auffangen können, beispielsweise im Maschinenbau.

"Im Jahr 2022 werden wir durchaus einiges an Insolvenzen erleben. Speziell im Automobilsektor - vermutlich bei den kleineren Unternehmen, die zwischen den großen Zulieferern, ihren eigenen Zulieferern und den großen Herstellern aufgerieben werden. Ich rechne da schon mit einem Umbruch im nächsten Jahr."

Lieferengpässe und hohe Preissteigerungen

Was den Unternehmen in Heilbronn-Franken derzeit besonders zu schaffen macht, sind die gestiegenen Material- und Energiekosten. Durch den Mangel an Computerchips werden 2022 so wenig Autos vom Band laufen wie schon lange nicht mehr.

Bei den Energiepreisen nennt Vollert das Beispiel eines kleineren Mittelständlers, der eine Gesenkschmiede hat. Dieser habe Preissteigerungen zu verkraften, die seinem Jahresgewinn entsprechen.

"Wir wollen die Energiewende aber es kann auch nicht sein, dass energieintensive Unternehmen keine Perspektive mehr in Deutschland haben."

Politik soll Rahmenbedingungen schaffen

Mit Blick auf die neue Regierung wünscht sich Vollert, dass diese schnell das Zepter übernimmt. Er hofft, dass sie Rahmenbedingungen schafft, die den Unternehmen den Wandel wirtschaftlich ermöglichen.

Sorgen mache den Arbeitgebern der Konflikt zwischen den USA und China. Hier brauchen wir eine starke Außenministerin, die mit viel Diplomatie dafür sorgt, dass Deutschland und die EU diese Konflikte unbeschadet überstehen, meint Vollert.

Corona und der Fachkräftemangel

Die Corona-Pandemie habe beim Thema Fachkräftemangel wie ein Brennglas gewirkt, sagt Vollert. Ob bei der Pflege oder den Lkw-Fahrern, dies sei nur die Spitze des Eisbergs.

"Wenn wir unseren Wohlstand sichern wollen, müssen wir uns Lösungen für den Fachkräftemangel überleben."

"Kommunikativer Supergau"

Die Einführung der 3G-Regel am Arbeitsplatz sei anfangs etwas holprig gelaufen. Mancher ungeimpfte Arbeitnehmer habe seinen Frust durchaus beim Arbeitgeber abgeladen, mittlerweile aber klappe die Umsetzung ganz gut, schildert Vollert. Das Vor- und Zurück der Landesregierung am vergangenen Wochenende bei den 2G-Regeln für Kunden, Besucher und Gäste bezeichnet er als "kommunikativen Supergau".