Marodes "Rappsodie"-Hallenbad: Neubau am alten Standort

Das marode Sole-Mineralbad "Rappsodie" in Bad Rappenau soll abgerissen und am alten Standort neugebaut werden. Das hat der Gemeinderat am Donnerstagabend entschieden.

56 Jahre alt ist das Hallenbad im Kurgebiet von Bad Rappenau (Kreis Heilbronn). Dementsprechend veraltet sind Technik und Einrichtung. Das Hauptproblem jedoch ist das mineral- und solehaltige Wasser, dass mit den Jahren die Bausubstanz so geschädigt hat, dass im Frühjahr 2021 bereits zwei der insgesamt vier Becken geschlossen werden mussten. Nur Sanierung ist nicht mehr ausreichend In den letzten Jahren habe sich immer dringender die Notwendigkeit von Sanierungsmaßnahmen gezeigt, so Oberbürgermeister Sebastian Frei (parteilos). Beckenabsenkung am Außenbecken im Obergeschoss, angelaufene Scheiben, Roststellen am Boden, Undichtigkeit an Becken - die Liste ist lang. Oberbürgermeister Sebastian Frei am ehemaligen Therapiebecken. Derzeit stützt es das darüberliegende und einsturzgefährdete Außenbecken ab. SWR 2019 wurde ein Strategiekonzept für das Sole-Mineralbad in Auftrag gegeben. Das Resultat: Eine zukunftsfähige Lösung wäre der Abriss und Neubau des Solebades bei Erhalt der bestehenden Saunainfrastruktur. Eine Kernsanierung wäre extrem aufwändig und mit erheblichen Kostenrisiken verbunden. Zudem wäre es der Bürgerschaft nicht zu vermitteln, wenn mit Millionenaufwand eine Solebadsanierung durchgeführt würde und die Grundbedürfnisse nach Sportschwimmen, Familienschwimmen, Schul- sowie Vereinsschwimmen nach wie vor nicht abgedeckt wären. Die Sole hat überall im Hallenbad Spuren hinterlassen SWR Neues Hallenbad soll auch einen Bereich für Sport und Familien bekommen Für den Neubau plant die Stadtverwaltung ein dreigleisiges Badkonzept, ein sogenanntes Drei-Sparten-Bad: "Der Saunabereich, der bereits existiert, soll bleiben. Er soll ergänzt werden um einen Badebereich, der im Bereich Gesundheitssuchende stattfindet und ergänzend dazu soll aber auch ein Bürger-Bad entstehen." Das alte, leerstehende Therapiezentrum in direkter Nachbarschaft soll ebenfalls abgerissen werden SWR Wie geht es jetzt weiter? Nach dem Grundsatzbeschluss des Gemeinderats, dass der Neubau am alten Standort entstehen soll, soll nun ein Projektsteuerer gefunden werden, der die Umsetzung des Konzeptes begleitet und die Stadtverwaltung als Bauherr unterstützt. Als nächstes stünde der Abriss des bestehenden Altbaus Solebad sowie des benachbarten, inzwischen leerstehenden, Therapiezentrums an. Der Zeitrahmen dafür ist noch offen, heißt es aus der Stadtverwaltung. Klar ist aber: Der Neubau wird ein finanzieller Kraftakt. Die Investition wird auf mindestens 30 Millionen Euro geschätzt.