Heilbronn-Franken ist vollständig Risikogebiet. Nach weiter teilweise stark ansteigenden Corona-Fallzahlen hat die gesamte Region die Inzidenz von 50 überschritten.

Alle Landkreise in Heilbronn-Franken hatten nach den Zahlen des Robert-Koch-Instituts von Freitagabend mehr als 50 gemeldete Corona-Infektionen in den vergangenen sieben Tagen pro 100.000 Einwohner.

Mit einer Inzidenz von 127 ist die Stadt Heilbronn weiterhin Spitzenreiter in Baden-Württemberg. Besonders viele Neuinfektionen verzeichnet der Landkreis Heilbronn mit 86, wodurch die Inzidenz in nur wenigen Tagen sprunghaft auf 62 angestiegen ist.

Im Hohenlohekreis wurden am Donnerstag zwölf Neuinfektionen gemeldet. Dort liegt die Inzidenz jetzt bei 48,8. Im Kreis Schwäbisch Hall liegt sie nach Stand von Freitag bei 66,3.

Regeln im Main-Tauber-Kreis verschärft

Im Main-Tauber-Kreis ist am Freitag eine neue Allgemeinverfügung mit noch strengeren Corona-Regeln in Kraft getreten. Nachdem am Donnerstag zehn neue Fälle hinzukamen und die Inzidenz auf 81,1 stieg, gilt nun unter anderem eine strengere Maskenpflicht im öffentlichen Raum, wie in den Fußgängerzonen, auf Märkten und Sportplätzen.

Größere Familienfeiern sollen unterbunden werden

Außerdem wird die Teilnehmerzahl bei privaten Feiern auf zehn reduziert. Einzige Ausnahme: bei der reinen Kernfamilie, also nur Verwandte in gerader Linie (wie Geschwister und deren Partner), können es auch mehr sein. Damit soll Treffen von Großfamilien mit Onkeln, Tanten, Cousins und Cousinen ein Riegel vorgeschoben werden. Die Regelung des Landes, dass sich zwei größere Haushalte mit mehr als zehn Personen treffen dürfen, wurde im Main-Tauber-Kreis weiter eingeschränkt.