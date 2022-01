Heilbronn schnürt Millionen-Hilfspaket

per Mail teilen

Innenstadt gegen Online-Handel - der Konkurrenzkampf läuft. Um ihrer Innenstadt bessere Chancen zu geben, will Heilbronn jetzt eine Million Euro in Zukunftsprojekte investieren.

Das ist derzeit Realität: In Heilbronn, der Stadt in der Intersport Deutschland ihren Sitz hat, kann man nicht bei Intersport einkaufen. Denn die beiden Intersport Filialen sind in der Pandemie Pleite gegangen.

Mucha: "Innenstadt konkurriert mit Freizeitpark"

Läden alleine reichen nicht mehr, lautet die zentrale These einer Studie der Dualen Hochschule Heilbronn, an der der Heilbronner Journalist und Autor Robert Mucha mitgewirkt hat.

Robert Mucha, Mitautor der Studie "Schwarmstadt Heilbronn" SWR Simon Bendel

"Eine Innenstadt konkurriert mit einem Freizeitpark, mit einem Bundesligastadion, mit der Wilhelma. Und da muss man sich Dinge einfallen lassen, wie man die aufpoppenden Leerstände, die noch zugeparkten Stellen vielleicht umnutzt.“

Geld für Gastronomie und Einzelhandel

Deshalb will die Stadt jetzt zum Erlebnisort werden. Der Gemeinderat hat beschlossen: Für Veranstaltungsreihen und kulturelle Events kann es Zuschüsse geben. Ebenso für Rabattaktionen etwa für Menschen, die in Heilbronn arbeiten. Eine neue Ladentheke darf es für städtisches Geld nicht geben, betont Oberbürgermeister Harry Mergel (SPD). Aber die Rahmenbedingungen will die Kommune verbessern.

"Wir können das natürlich flankieren, indem wir zum Beispiel das Kommen nach Heilbronn mit dem ÖPNV, mit dem Fahrrad oder auch mit dem PKW unterstützen. Indem wir zum Beispiel kostenlose Parkplätze anbieten oder auch eine Subventionierung des ÖPNV.“

Gegen leer stehende Ladenflächen

Eine besondere Aktion soll künftig Leerstände vermeiden helfen: Hausbesitzer, die Schwierigkeiten haben, ihre Ladenflächen zu vermieten können einen städtischen Zuschuss bekommen, wenn sie ihre Geschäfte für innovative Jungunternehmer mit wenig Geld zur Verfügung stellen. Dabei handelt es sich um eine Idee, die unter anderem aus Bremen kommt.

Und in Karlsruhe wurde eine Smartphone-App entwickelt, die Heilbronn jetzt übernehmen möchte. Vom Veranstaltungshinweis, über Fahrkartenverkauf oder auch Händleraktion bis zum Behördengang, dort findet sich alles unter einer Adresse.

Leere Schaufenster in der Heilbronner Innenstadt SWR

Voraussetzungen sind da

Jetzt komme es noch darauf an, junge Menschen für Heilbronn zu begeistern, betont Studien-Mitautor Robert Mucha. Denn die seien die Zukunft einer Stadt. Sein Fazit: Die Voraussetzungen seien da, dass Heilbronn gestärkt aus der Pandemie hervorgeht. Jetzt komme es darauf an, was die Heilbronner konkret daraus machen.