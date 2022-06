Busunternehmen fordern Diesel-Soforthilfe

Mehrere Busunternehmen aus Heilbronn-Franken nehmen am Dienstag am Buskorso durch die Stuttgarter Innenstadt teil. Veranstalter ist der WBO, der eine Diesel-Soforthilfe vom Land fordert.

Der Verband Baden-Württembergischer Omnibusunternehmen (WBO) will mit einer Kundgebung und einem Buskorso auf die hohen Mehrkosten für den Diesel hinweisen, welche die Verkehrsunternehmen seit März aus eigener Tasche vorstrecken. So kann es nicht weitergehen, meint Andreas Kühner vom Heilbronner Busunternehmen Gross-Reisen:

"Uns laufen die Kosten gerade davon. Auf der anderen Seite sind die Einnahmen durch die Tarife gedeckelt und wir haben da wirklich ein finanzielles Problem."

Seit März gehen die Busunternehmen mit den hohen Dieselmehrkosten in Vorleistung, dabei hatte das Land einen Ausgleich vor Ostern in Aussicht gestellt.

"Die Lösung wäre eine kilometerabhängige Vergütung (...), um dieses Treibstoffkosten-Delta zu kompensieren."

Andreas Kühner von Gross-Reisen in Heilbronn SWR Andreas Kühner von Gross-Reisen in Heilbronn

Sieben Bus-Familienunternehmen aus der Region beim Buskorso dabei

Auf den in Aussicht gestellten "ÖPNV Stützungspakt Energiepreise" wartet die Branche bislang vergebens. Deshalb jetzt der Schritt auf die Straße. Gross-Reisen werde mit zwei Bussen am Korso durch die Stuttgarter Innenstadt teilnehmen, so Andreas Kühner. Insgesamt werden zwischen 50 und 70 Busse erwartet.

Kühner rechnet damit, dass etwa sieben Kollegen aus Heilbronn-Franken dabei sein werden - alles inhabergeführte Familienunternehmen, darunter Müller-Reisen aus Massenbachhausen, Omnibusverkehr Zügel aus Wüstenrot und Ernesti-Bustouristik aus Güglingen (alle Landkreis Heilbronn).

Schlimmstenfalls "müssen Busse stehen bleiben"

Die Verhandlungen stagnieren seit Wochen. Es gebe einen Mehrbedarf in Höhe von 37 Millionen Euro. Unklar sei jedoch, wer das Geld aufbringen solle, so der WBO in einer Mitteilung. Wenn es keine Soforthilfe gibt, muss jedes Unternehmen schauen wie es seine Existenz sichern kann, so der Heilbronner Busunternehmer Kühner, der auch zum Vorstand des WBO gehört. Das Problem sei vor allem die Betriebspflicht:

"Als Linienunternehmen ist man verpflichtet, die Linie aufrecht zu erhalten. (...) Im krassesten Fall muss das Unternehmen das Regierungspräsidium um Entlassung aus der Linienbindung bitten."

Mit dieser außerordentlichen Vertragskündigung würden Busse dann eben stehenbleiben müssen, so Kühner. Für den ÖPNV-Nutzer heißt das: ein geringeres Verkehrsangebot - auch im ländlichen Raum.