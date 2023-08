Lkw-Brand auf der A6 bei Waldenburg

Auf der A6 hat am Freitagmorgen ein Lkw gebrannt. Der Fahrer konnte den Auflieger abkoppeln und blieb unverletzt.

Der Sattelzug war in Fahrtrichtung Mannheim unterwegs, als der Fahrer in Höhe Waldenburg (Hohenlohekreis) das Feuer bemerkte. Es sei vermutlich an einem Reifen am Auflieger entstanden und habe dann auf die Ladung übergegriffen, sagte eine Polizeisprecherin dem SWR. An der Unfallstelle bildet sich ein Stau.

Stau auf der A6

Der rechte und der mittlere Fahrsteifen mussten gesperrt werden. Die Feuerwehr löschte den Brand. Schaden an der Fahrbahn sei nicht entstanden, heißt es. Die Schadenshöhe am Lkw sei noch unklar, so die Sprecherin.