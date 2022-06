Anscheinend gibt es Geisterloks nicht nur in Filmen. Gestern war auch eine im Hohenlohekreis unterwegs. Insgesamt rund 18 Kilometer legte die gelbe Arbeitsmaschine brennend und führerlos zurück, bevor sie in Öhringen gezielt zum Entgleisen gebracht wurde. Auch die Feuerwehr Heilbronn war vor Ort im Einsatz.



Mehr Infos unter: https://www.stimme.de/polizei/hohenlohe/brennende-baumaschine-auf-gleisen-18-kilometer-fuehrerlos-unterwegs-waldenburg-oehringen-lok-art-4645339



Posted by Feuerwehr Heilbronn on Thursday, June 30, 2022