SWR SWR -

Ulrike Schirmer E-Mail: Ulrike.Schirmer@swr.de

Mit oder ohne Mikro?

Natürlich mit Mikro - mittlerweile genügt aber fast schon das Handy. Und das passt ja in jede noch so kleine Handtasche.

Neigschmeckt oder aus dem Ländle?

Geboren und aufgewachsen in Heilbronn und nach dem Studium in Tübingen gleich wieder zurück in die Heimat. Also, durch und durch Heilbronnerin... allerdings mit oberschlesischen Wurzeln.

Kaffee oder Tee?

Naja, eigentlich beides nicht - lieber Milch pur.

Buch oder CD?

CD-Player sind leider fast schon ausgestorben. Radio aber bitte immer gern... Und Bücher versüßen mir die Zeit im Urlaub.

Sprint oder Marathon?

Oh je, wie wäre es mit einem Spaziergang?

Berge oder Meer?

Bitte mehr Meer. Ab und an zieht es mich aber auch in die wunderschöne Welt der Berge.

Vesper oder 5-Gänge-Menü?

Beides okay. Beides zur rechten Zeit.

Glas halbvoll oder halbleer?

Bei wem ist es immer halbvoll? Realistisch betrachtet: Mal so, mal so. Ich geb' mir aber Mühe, es nur ganz ganz selten halbleer werden zu lassen.