Hartmut Oesterle

Mit oder ohne Mikro?

Oft mit Mikro vor der Nase als Moderator, gerne mit Mikro in der Hand als Reporter in der Region unterwegs und häufig auch ohne Mikro als Redakteur und Planer der Franken Radio - Sendungen. Eben alles, was Radio ausmacht.

Neigschmeckt oder aus dem Ländle?

Geboren an der schwäbisch-badischen Grenze im Schwarzwald, aufgewachsen im Strohgäu und seit Beginn des Jahrtausends im Unterland heimisch.

Kaffee oder Tee?

Zur "Franken Radio am Morgen"- Zeit Kaffee als Muntermacher, danach gerne gemütlich eine schöne heiße Tasse Tee.

Buch oder CD?

Buch für die Augen, CD für die Ohren, beides für die Seele (aber nie gleichzeitig!!)

Sprint oder Marathon?

Sprint nur ins Studio, wenn die Musik zu Ende geht und der Moderator gefordert ist. Sonst gerne ruhig einen Schritt nach dem anderen.

Berge oder Meer?

Am liebsten mit dem Rad den Berg hoch, oben Aussicht genießen und dann runter ans blaue Meer.

Vesper oder 5-Gänge-Menü?

Beides, aber alles zu gegebener Zeit am richtigen Ort. Vesper auf der Berghütte, Menü beim Italiener (keinesfalls umgekehrt).

Glas halbvoll oder halbleer?

Zugegeben, manchmal so, manchmal anders - aber im Grunde immer Optimist.