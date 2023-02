Arkus Wäscherei Heilbronn - eine echte Perspektive

Im Heilbronner Süden hat die ARKUS ihr Quartierszentrum. An diesem Ort bekommen vor allem Menschen die Arbeit suchen, eine Chance wieder zurück auf den Arbeitsmarkt zu finden, es gibt dort Gastronomie und Catering, Seminarräume und eine Wäscherei, dort kann jeder der will Wäsche vorbei zu bringen und diese stressfrei waschen, trocknen und bügeln zu lassen.

Vier Waschmaschinen und zwei Trockner laufen in der kleinen Wäscherei im Heilbronner Quartierszentrum ARKUS den ganzen Tag. Sabrina Meier sortiert die angelieferten Wäscheberge vor. Seit drei Jahren ist sie mit im Team und froh diesen Job zu haben.

Bereichsleiterin Michaela Messner ist stolz auf das Team, denn die Wäscherei ist richtig erfolgreich. Gerade ist zwar ein Trockner in der Reperatur, aber das wirft das Team auch nicht aus der Bahn - dann wird eben etwas improvisiert. Zudem haben sie Corona getrotzt, die Wäscherei war fast immer offen und auch jetzt mit den steigenden Strompreisen kommen sie noch gut zurech.Denn der Kundenstamm wächst stetig erzählt sie. Am Tisch steht Christin Stumpf- flink legt sie die saubere Wäsche zusammen, es durftet nach Waschmittel, drei Körbe warten noch auf die 25 Jährige, die werden bald wieder abgeholt.

Es gibt sogar einen Abhol- und Bringservice - also das rund um Wäsche sorglos Paket für die Kunden.

Die kleine Wäscherei bietet für die Mitarbeiterinnen eine echte Chance um wieder in den Arbeitsmarkt einsteigen zu können - Fachkräfte im Bereich der Hauswirtschaft sind stark nachgefragt.