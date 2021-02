Die Oberstufe für die neue europäische Trägerrakete Ariane 6 ist am frühen Sonntagmorgen im Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) in Lampoldshausen angekommen.

Ein riesiger weißer Container: 14 Meter lang, sieben Meter breit, insgesamt 57 Tonnen schwer. Um kurz nach 20 Uhr am Samstagabend setzt sich der Schwertransport am Neckar in Bad Wimpfen (Kreis Heilbronn) mit qualmenden Reifen in Bewegung. Langsam macht sich Ariane 6 auf die letzte Etappe ihrer Reise nach Lampoldshausen. "Nur" 29 Kilometer, doch für solch eine riesige Fracht ist auch das eine Herausforderung, erklärt Jens Lassmann vom Ariane-Werk.

"Wir hoffen, dass das alles so klappt, wie das alles die Logistiker vorgesehen haben, um die scharfen Ecken und die scharfen Kurven rum. Und eigentlich dürfte nichts mehr so richtig schief gehen." Jens Lassmann, ArianeGroup Bremen

Letzte Etappe der Reise von Bremen zum DLR

Mit dem Schiff ist die Raketenoberstufe am Freitag in Bad Wimpfen angekommen. Vor zwei Wochen ist sie in Bremen ausgelaufen, über Weser, Nordsee, Rhein und Neckar ging es weiter - bis Bad Wimpfen. Jetzt geht es über enge Landstraßen zum Ziel.

Die Polizei hat die Straße abgesperrt, trotzdem muss der Konvoi immer wieder stoppen. Mit maximal 20 km/h kommt Ariane voran. In Neuenstadt am Kocher ist plötzlich eine Ampel im Weg. Obwohl eigentlich alle Hindernisse entfernt sein sollten. Doch Björn Freudenberg von der Logistikfirma und seine Kollegen sind vorbereitet.

"Mit dem Hubsteiger werden die Kollegen von der Technik jetzt da hoch fahren, Schrauben lösen und dann versuchen wir, die Ampeln reinzuschwenken, dass wir hier in einem Zug rumkommen." Björn Freudenberg, Verkehrsleiter Zech Logistik

Nach wenigen Minuten ist die Ampel umgeklappt. Es geht weiter.

Immer wieder wird es eng SWR SWR

Auf der Kocherbrücke in Neuenstadt wird es eng

Das größte Hindernis wartet aber noch. Zentimeter für Zentimeter schiebt sich der Schwertransport langsam über das alte Gestein. Links und rechts passt nicht mal mehr eine Hand zwischen Container und Brückengeländer. Doch auch dieses Hindernis ist am Ende gemeistert.

Zuschauer überall am Straßenrand

Obwohl der Transport nicht angekündigt war, stehen überall am Straßenrand Zuschauer. Trotz minus neun Grad und später Stunde. Der Lastzug ist an so einem Samstagabend in Corona-Zeiten eine willkommene Abwechslung.

Viele Schaulustige am Straßenrand SWR SWR

Auch eine enge Gasse in Bürg (Kreis Heilbronn) kann Ariane jetzt nicht mehr aufhalten. Um kurz nach 1 Uhr nachts ist es geschafft: Der Spezialcontainer mit Ariane rollt auf das Gelände des DLR. Hier wird die Oberstufe in den kommenden Wochen auf Herz und Nieren getestet. Stefan Schlechtriem vom DLR in Lampoldshausen freut sich riesig.

"Endlich ist die Oberstufe der Ariane 6 bei uns. 2014 wurde das Programm bewilligt, seitdem arbeiten meine Mitarbeiter und ich daran das möglich zu machen." Stefan Schlechtriem, Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt Lampoldshausen

Die Oberstufe der Ariane 6 Rakete wird in einem Spezialbehälter transportiert SWR SWR

"Zum ersten Mal testen wir nicht nur Triebwerke, sondern eine ganze Raketenstufe dort. Und wir freuen uns, dass die Ariane 6 jetzt endlich zum Einsatz kommen wird." Hansjörg Dittus, Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt

Im kommenden Jahr soll Ariane 6 dann zum ersten Mal einen Satelliten ins All bringen.