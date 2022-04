Archäologische Funde in Dahenfeld

per Mail teilen

In Neckarsulm-Dahenfeld (Kreis Heilbronn) werden archäologische Grabungen fortgesetzt. Bei Arbeiten für ein neues Wohnquartier waren Überreste einer Siedlung gefunden worden. Das Areal in Dahenfeld war offenbar schon im 15./16. Jahrhundert besiedelt. Um die archäologisch bedeutsamen Funde zu sichern, setzt die beauftragte Grabungsfirma die Untersuchungen bis voraussichtlich Ende Juni fort. Damit werde ein womöglich bislang unbekannter Teil der Ortsgeschichte von Dahenfeld dokumentiert, heißt es in einer Mitteilung der Stadt Neckarsulm. Bei ersten Grabungen waren Keramik- und Metallstücke aus dem Spätmittelalter sowie ein Mauerrest aus der Frühen Neuzeit entdeckt worden. Darunter lag eine mehrteilige Gebäudestruktur.