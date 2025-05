per Mail teilen

Bei Bauarbeiten für das Großprojekt "Suedlink" ist bei Lauda-Königshofen ein Mammutzahn entdeckt worden. Der Fund aus der Eiszeit könnte sogar noch größer sein.

Er ist 1,20 Meter lang: auf der Großbaustelle "Suedlink" haben Bauarbeiter bei Lauda-Königshofen (Main-Tauber-Kreis) den Zahn eines Mammuts entdeckt. Der archäologische Fund stammt aus der Eiszeit und dürfte mindestens 12.000 Jahre alt sein. Es ist der älteste Fund, den es bislang in Deutschland auf einer "Suedlink"-Baustelle gab.

Fund auf der "Suedlink"-Baustelle könnte noch größer sein

In akribischer Feinarbeit hat ein Archäologen-Team am Dienstag den Zahn unter anderem mit Pinseln, Kellen, Spateln und Instrumenten aus der Zahntechnik freigelegt. Der Fund gilt als außergewöhnlich. Vollständig ausgegraben wurde er allerdings noch nicht. Grund dafür ist, dass noch weitere Knochen entdeckt wurden. Möglicherweise liegen auch Teile des Mammutkopfes vergraben unter der Erde. Zum Schutz vor Raubgrabungen bewacht eine Sicherheitsfirma in den kommenden Tagen den Fund.

Nach Angaben des Archäologen Réne Wollenweber vom Landesamt für Denkmalpflege wird der Mammutzahn in Zukunft wohl nicht in einem Museum zu sehen sein. Durch die Erosion ist er wohl nicht mehr ganz so gut erhalten. Der Zahn wird nach der vollständigen Ausgrabung verpackt, von Experten untersucht und die Ergebnisse anschließend ausgewertet.

In Feinarbeit wurde der Mammutzahn aus der Eiszeit von Experten auf einer Suedlink-Baustelle bei Lauda-Königshofen freigelegt. SWR

Zweiter größerer Fund im Main-Tauber-Kreis

Es ist bereits der zweite größere archäologische Fund auf der Großbaustelle im Main-Tauber-Kreis. Im März stieß man im nur wenige Kilometer entfernten Grünsfeld-Hausen auf eine jungsteinzeitliche Siedlung, die bis zu 7.500 Jahre alt ist.

Für Archäologen ist diese Zeit eine Schlüsselepoche in der Entwicklung der Menschheit und markiert den Übergang zu sesshaften Gesellschaften und der Landwirtschaft. Experten hatten gut erhaltene Hausgrundrisse, Keramik und Schmuckstücke aus Knochen gefunden.

Trotz der Funde soll es nicht zu größeren Bauverzögerungen kommen, hieß es. Die unterirdische Stromautobahn "Suedlink" soll ab 2028 auf einer Strecke von 700 Kilometern Windstrom von der Nordsee nach Süddeutschland leiten. Für das Projekt sind rund zehn Milliarden Euro veranschlagt.