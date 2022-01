Am Hafen für Schüttgut in Wertheim-Bestenheid ist ein Mann bei einem Arbeitsunfall schwer verletzt. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, war ein Förderband auf den Mann gekippt. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauerten an.