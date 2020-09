per Mail teilen

In Gundelsheim-Höchstberg (Kreis Heilbronn) ist bei einem Arbeitsunfall am Mittwochmorgen ein Mann ums Leben gekommen. Bei Holzstapelarbeiten geriet ein Traktor ins Rollen. Der 76-Jährige wollte das Fahrzeug aufhalten und kam unter die Räder, so ein Polizeisprecher.