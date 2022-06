Arbeitslosenzahlen wegen Ukraine-Geflüchteten gestiegen

Zum ersten Mal in diesem Jahr hat sich die Zahl der arbeitslosen Menschen im Heilbronner Bezirk wieder erhöht. Das hat die Agentur für Arbeit Heilbronn am Donnerstagmorgen mitgeteilt. "Mit dem Anstieg der Arbeitslosigkeit haben wir allerdings gerechnet", so Alexandra Neukam, Operative Geschäftsführerin der Heilbronner Agentur für Arbeit. Denn seit Juni werden die Geflüchteten aus der Ukraine von den Jobcentern betreut. Mit dem Wechsel vom Asylbewerberleistungsgesetz in die Grundsicherung werden die Daten auch in der Statistik der Bundesagentur für Arbeit erfasst. Auch in weiteren Kreisen der Region Heilbronn-Franken habe die Arbeitslosigkeit daher zugenommen. Im Vergleich zum Vorjahr habe die Arbeitslosigkeit aber abgenommen.