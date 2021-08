Die Zahl der Arbeitslosen ist in der Region Heilbronn-Franken im Juli gesunken. Zurzeit haben hier 21.422 Menschen keinen festen Job, rund 440 weniger als im Vormonat. Ein Sinken der Zahlen sei im Juli ungewöhnlich, da viele Schulabgänger noch nicht mit einer Ausbildung begonnen haben. Der Arbeitsmarkt entwickelt sich weiter positiv, so die Leiterin der Agentur für Arbeit Schwäbisch Hall-Tauberbischofsheim, Elisabeth Giesen. Die Arbeitslosenquote liegt in ihrem Bezirk jetzt bei 3,1 Prozent. Auch Manfred Grab von der Heilbronner Agentur für Arbeit ist zufrieden. Die Quote dort: 3,8 Prozent. Die Agenturen wollen sich jetzt vor allem auf Jugendliche konzentrieren - Motto: "Nicht ohne Ausbildung in die Ferien."

In Baden-Württemberg liegt die Arbeitslosenquote bei 3,8 Prozent. Die Arbeitslosigkeit gehe bei allen Personengruppen bis auf die der unter 25-Jährigen zurück. Das liege daran, dass sich, wie im Juli jeden Jahres üblich, vermehrt junge Erwachsene nach beendeter Schul- oder Berufsausbildung vorübergehend arbeitslos melden. Nach der Sommerpause werden sich die meisten wieder in Arbeit abmelden, eine weiterführende Schule besuchen oder ein Studium beginnen, erläutert Elisabeth Giesen. Mit sinkenden Infektionszahlen und zunehmender Lockerung der Maßnahmen steigt auch die Nachfrage nach Arbeitskräften und das in allen Branchen.