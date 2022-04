Arbeitslosenquote weiter gesunken

Die Zahl der Arbeitslosen in der Region Heilbronn-Franken ist im März weiter gesunken. Nach Angaben der Agenturen für Arbeit hat sich der Arbeitsmarkt von der Pandemie weiter erholt. Im Stadt- und Landkreis Heilbronn beträgt die Quote 3,3 Prozent, im Bereich der Arbeitsagentur Schwäbisch Hall-Tauberbischofsheim 2,9 Prozent. Dort wurden 302 neue Stellen mehr gemeldet, als noch vor einem Jahr, das entspricht 29,8 Prozent. Vor allem der Bedarf an Fachkräften sei gestiegen. Noch nicht bemerkbar gemacht habe sich der Ukraine-Krieg, so die beiden Arbeitsagenturen. Man stelle sich aber bereits auf geflüchtete Menschen ein und könne auf das Netzwerk aus der Flüchtlingswelle von 2015/16 zurückgreifen.