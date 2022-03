Arbeitslosenquote in der Region gesunken

Die Arbeitslosenquote in der Region Heilbronn-Franken ist auch im November gesunken. Im Bereich der Arbeitsagentur Heilbronn liegt die Quote jetzt bei 3,4. Das sind 0,2 Prozentpunkte weniger als im Oktober. Allerdings rechnet die Agentur für die kalte Jahreszeit mit steigenden Arbeitslosenzahlen. Welchen Einfluss darauf die aktuelle Pandemielage sowie Rohstoffmangel und Lieferprobleme haben würden, könne man derzeit nicht einschätzen. Auch im Bereich der Arbeitsagentur Schwäbisch Hall- Tauberbischofsheim ist die Quote leicht um 0,1 Prozentpunkte auf 2,8 zurückgegangen. Hier waren im November 9.541 Menschen arbeitslos. Die Stellenangebote sind in der Region der Arbeitsagentur Schwäbisch Hall-Tauberbischofsheim fast um die Hälfte gestiegen.