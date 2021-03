Trotz der Corona-Pandemie ist der Arbeitsmarkt in der Region weitgehen stabil geblieben. Die Arbeitslosenzahlen haben sich im Februar kaum verändert: etwas weniger Menschen ohne Arbeit im Bereich der Agentur für Arbeit Schwäbisch Hall-Tauberbischofsheim, etwas mehr in Heilbronn. So stellte sich der Arbeitsmarkt im Februar dar. Wenig Veränderung, aber immer noch um über 25 Prozent mehr Arbeitslose als vor einem Jahr, also vor Beginn der Pandemie. Die Quote liegt in den Kreisen Main-Tauber, Hohenlohe und Schwäbisch Hall unter dem Landesdurchschnitt von 4,4 Prozent, im Bereich Heilbronn knapp darüber. Hoffnung macht, dass die Einstellungsbereitschaft der Betriebe etwas gestiegen scheint. Im Bereich der Agentur Heilbronn sind fast 7.000 Menschen in Kurzarbeit, der Bedarf nach diesem Instrument ist also weiterhin hoch.