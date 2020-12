Der Arbeitskreis Heimatpflege hat unter anderem drei Menschen aus der Region Heilbronn-Franken für ihr ehrenamtliches Engagement in diesem Bereich ausgezeichnet. Dazu zählen Maria Fassbender, die ihr historisch wertvolles Elternhaus in Oberrot erhalten und zu einem Museum für Medizingeschichte umgebaut hat. Geehrt wurden auch Jürgen Jäckel und Frank Stettner, die sich für die gemeinsame 925-Jahr-Feier der beiden Gaildorfer Stadtteile Ottendorf und Eutendorf eingesetzt hatten. Beide Stadtteile sind seit Langem zerstritten und konnten durch die gemeinsame Feier vereint werden. Ein weiterer Preisträger ist Josef Kuck aus Pfedelbach, der seit Jahrzehnten Zeitzeugnisse sammelt, diese in Ausstellungen präsentiert und in einem Heimatbuch veröffentlichte. Außerdem gibt er seit über 30 Jahren heimatgeschichtliche Blätter heraus.